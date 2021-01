JARDIM-MS (Correspondente) – A PM foi acionada na terça-feira (29) para averiguar, juntamente com o Conselho Tutelar, a denúncia de que, numa aldeia indígena próxima a cidade, havia uma criança de 10 (dez) anos de idade sendo abusada sexualmente, e que o fato estava acontecendo já há uma semana. Em contato com a vítima, que além de confirmar os fatos, declarou também, que o autor lhe ofertava bebida alcoólica.

Com as informações das características e do possível paradeiro do autor, os policiais militares iniciaram as diligências, e obtiveram êxito, localizando-o na residência de sua irmã. Durante o reconhecimento e abordagem do autor, o mesmo declarou que a menor era sua “namorada”, dessa forma, confirmando a declaração da vítima.

Diante da situação, o autor foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, para registrar os fatos e para que as devidas providências sejam adotadas.