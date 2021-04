Nesta quinta feira(15) os policiais militares de Água Clara recuperaram um veículo furtado e realizaram a prisão do autor do furto .A guarnição policial militar do 3º Pelotão da 2ª Cia do 2º Batalhão recebeu informação relatando o furto de um veículo FORD/F250 e durante policiamento lograram êxito em sua recuperação bem como a prisão de indivíduo masculino de 24 anos, autor do crime.

Em entrevista o autor do furto confessou o crime e informou ter utilizado uma chave de residência para realizar a ligação da caminhonete. Diante o fato o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil onde foi apesentado juntamente com o veículo recuperado.