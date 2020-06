NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – Na madrugada de hoje (24), policiais militares durante policiamento pelas ruas do centro da cidade, avistaram vários indivíduos em aglomeração na área externa de uma residência. Dessa maneira foi realizada a abordagem e os indivíduos foram submetidos a busca pessoal. Durante a busca, foi encontrado em posso de um adolescente de (15) porção de maconha e a quantia de R$31,00 em espécie e moedas. Foi feita busca minuciosa no interior do imóvel, onde foram encontradas, enterradas, 27 pedras de crack. Os envolvidos foram questionados sobre a procedência da droga, porém ninguém se manifestou. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados pela equipe da Força Tática a Delegacia de Polícia.