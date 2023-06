PM liberta vítima de violência doméstica mantida em cárcere privado no Tarsila do Amaral

Nesta quinta-feira (29), policiais militares da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, resgataram uma mulher, de 50 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado em uma residência no bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande. A ocorrência iniciou após uma denúncia anônima via 190 que alertava para uma possível situação de violência doméstica.

A Polícia Militar encaminhou uma equipe para o local. Ao chegar na residência, os policiais chamaram pelo morador, mas não obtiveram resposta. Em determinado momento, observaram um indivíduo tentando pular o muro da casa com o auxílio de uma escada. Esse fato levantou suspeitas e motivou a abordagem.

Enquanto os policiais realizavam a abordagem ao suspeito, a vítima abriu o portão e saiu correndo. Inicialmente, ela negou aos agentes estar em cárcere, porém estava visivelmente nervosa e em estado de pânico. A equipe policial tentou acalmá-la, informando que estavam ali para ajudá-la. Após ser tranquilizada, a vítima confessou que seu esposo, de 41 anos, a mantinha em cárcere.

Diante do relato da vítima, os policiais deram voz de prisão ao agressor. A vítima foi levada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.