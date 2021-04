Jardim (MS) .Na ultima segunda feira (20), uma guarnição de serviço da Polícia Militar realizava abordagens a veículos, nas imediações do distrito do Boqueirão, quando, em vistoria nas bagagens dos passageiros que estavam num ônibus que faz a linha Ponta Porã/Campo Grande, localizaram dois tabletes de maconha. Diante disso, os policiais militares verificaram junto aos passageiros e identificaram quem era proprietário da mala.

Feito o contato com o indivíduo (38 anos), o mesmo declarou que havia adquirido o entorpecente na cidade de Pedro Juan Caballero/PY e levaria para Bolívia, onde disse que residia. Em virtude da ação, os policiais militares deram voz de prisão ao indivíduo e, juntamente com a droga, foi conduzido para a Polícia Federal de Ponta Porã, para as providências que o caso requer.