A Polícia Militar prendeu na madrugada desta terça-feira (12), três indivíduos pelos crimes de roubo e associação criminosa. A ação foi no município de Campo Grande/MS, após os policiais militares receberem a informação via CIOPS, que quatro indivíduos em um veículo VW Gol, de cor branca, teriam efetuado dois roubos sequenciados, em via pública. Também foi informado que os delitos ocorreram mediante violência e com emprego de arma de fogo.

Diante das informações, as equipes do BPMChoque iniciaram as rondas pelos bairros Noroeste e Tiradentes, onde foram identificados os possíveis autores do roubo. Após novas diligências, os policiais militares encontraram na residência de um dos suspeitos, um aparelho celular subtraído. Diante desse fato, o abordado relatou quem seriam os outros participantes e os endereços dos mesmos. Na casa do segundo indivíduo detido foi localizada uma arma de fogo Calibre 32, e outros itens subtraídos das vítimas – um celular Motorola Moto G e uma bolsa preta.



Antes do desfecho da ocorrência, uma denúncia anônima informou que o veículo VW Gol, utilizado durante os crimes, estaria nas imediações do Bairro Noroeste. Equipes do policiamento com motos – ROCAM apoiaram a ação, localizando o veículo e mais um dos suspeitos. Durante a checagem, foi constatado que o carro era produto de furto.

Os indivíduos foram conduzidos à Delegacia, juntamente com os produtos do roubo, a arma de fogo e o veículo furtado. Uma das vítimas compareceu à DP e reconheceu um dos conduzidos.