COXIM-MS (Correspondente) – PM prendeu na noite de ontem (15), um autor de 22 anos por violência doméstica. A Guarnição da Força Tática foi acionada via 190 informando de uma possível violência doméstica em uma fazenda cerca da cidade. No local os militares encontraram a comunicante que relatou que seu marido havia chegado com os ânimos alterados, arremessado o celular no chão e depois teria desferido vários socos contra o rosto dela causando várias lesões e depois ameaçou-a de morte. Os policiais militares realizaram a prisão do autor e encaminhou para a delegacia de polícia para as demais providências.