CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Na terça-feira (4) a guarnição de Rádio Patrulha foi acionada via CIOPS para deslocar até o supermercado localizado na Rua Dom Aquino, por volta das 18h30, para averiguar uma ocorrência de furto. No local, o segurança do mercado relatou que estava fazendo rondas pelo interior do mercado quando flagrou a autora (18) escondendo em suas vestes três barras de chocolate e um iogurte. Diante dos fatos a autora foi conduzida para a Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências.