CASSILÂNDIA-MS (Correspondente) – PM prende dois homens e uma mulher na noite da última sexta-feira (30), por tráfico de drogas. A equipe policial recebeu denúncia, através do 190, de que haveria três indivíduos vendendo drogas em um bar localizado na Vila Pernambuco. No local os policiais abordaram uma jovem (28) e um homem (48) e localizaram, durante busca pessoal, 82,2 gramas de maconha dentro de uma mochila. Também foram encontradas uma faca e a quantia de R1.484,00 na posse do homem.

Numa segunda ocorrência um jovem (20) estaria comercializando de drogas na Vila VilaIzanópolis. Os policiais diligenciaram e o localizaram com 17,2 gramas de maconha. O rapaz ainda tentou se desfazer da droga, mas acabou sendo preso em flagrante pela equipe policial, sendo encontrada com ele também uma faca e a quantia de R$ 50 reais em dinheiro.

Em ambas as ocorrências os autores foram presos e levados à delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as devidas providências.