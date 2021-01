Policiais Militares Ambientais de Bela Vista, que trabalham na operação piracema, saiam para realizar fiscalização na área rural do município ontem (30) à noite (21h00), com o objetivo de prevenir a pesca predatória e, ainda na cidade, perceberam um veículo Chevrolet Vectra, com placas de Cambé (PR) e, quando foram abordar, o condutor empreendeu fuga pelas ruas. Os Policiais mantiveram o acompanhamento tático e insistindo na ordem de parada, até que conseguiram com que o infrator parasse.

O motorista, um homem de 29 anos, residente em Goiânia (GO) não possuía habilitação, o veículo estava com os documentos atrasados e com várias multas. Ele afirmou que estava na cidade para encontrar uma mulher que conhecera pelas redes sociais.

O veículo foi apreendido. O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Bela Vista e responderá por crimes de dirigir sem CNH, desobediência e por direção perigosa.