BATAGUASSU-MS (Correspondente) – Homem (54) é preso por perturbação do sossego e pelo descumprimento às medidas sanitárias contra a COVID-19. Os policiais foram acionados a deslocar até às proximidades da praça Helena Vitiritti onde populares relatavam que o indivíduo estaria promovendo algazarra e incomodando a vizinhança. No local, a guarnição se deparou com o autor em visível estado de embriaguez sendo constatado que o mesmo não fazia uso de máscara, conforme norma do decreto municipal. Durante a busca pessoal, foram localizados vários vasilhames de bebida alcoólica tipo aguardente em sua bolsa. Ao ser questionado sobre o decreto municipal que dita sobre o uso obrigatório de máscara para combate a disseminação da Covid-19, Ele disse que tinha conhecimento, porém, não utilizaria.

Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à DP para providências.