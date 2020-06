JARDIM-MS (Correspondente) – PM prendeu na quarta-feira (24) um homem por furto qualificado com abuso de confiança, ocorrido em uma residência localizada à rua Fabiano Lima Rossato, na vila Novo Habitar. Conforme relatos dos proprietários do imóvel, o suspeito teria ficado responsável por cuidar da casa, durante a ausência do casal. Porém o indivíduo furtou vários objetos da casa, dentre eles, um tablet, duas malas, contendo diversas roupas, grande quantidade de calças e vários alimentos.

O suspeito, de 20 anos, relatou que não sabia onde estariam os produtos, pois outros homens teriam levado os objetos, enquanto eles fumavam drogas, juntos. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.