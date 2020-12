JAPORÃ-MS (Correspondente) – A PM na tarde de sexta-feira (25) foram informados via 190, de que havia ocorrido um acidente de trânsito na zona rural do município. De imediato, uma guarnição deslocou até o endereço indicado e localizou uma moto Honda/Biz de cor branca com o motociclista caído ao solo. Em busca pessoal, foi localizada na cintura do jovem (20) uma pistola calibre 9mm, com 10 munições. Diante dos fatos, o homem foi preso e a arma e munições foram apreendidas pela guarnição da Polícia Militar.