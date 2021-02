NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – A PM foi acionado na madrugada desta terça-feira (2), por volta das 00h10min, via telefone de emergência (190), para atender uma denúncia de desentendimento familiar no centro da cidade. De imediato uma guarnição de serviço deslocou até o endereço indicado e fez contato com o solicitante, um homem de 44 anos, o qual relatou que ele e sua esposa entraram em discussão por causa de um veículo Fiat/Strada, que ambos têm em comum, e que sua esposa não queria que o mesmo saísse com o veículo. Durante diálogo com o casal, foi verificado que o homem tinha 2 armas de fogo no interior de sua residência, sendo 1 espingarda de pressão com luneta e 1 espingarda calibre 12, sem numeração. Diante dos fatos, o autor foi preso e as armas foram apreendidas pela guarnição policial militar.