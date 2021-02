JARDIM-MS (Correspondente) – A PM realizava rondas nesta terça-feira (2) por voltas das 09h30min na avenida Mato Grosso, quando avistou dois indivíduos que, ao perceberem a presença policial, atravessaram, rapidamente, a via, levantando a suspeita de que pudessem estar de posse de algo ilícito. Imediatamente, a guarnição procedeu à abordagem e localizou uma porção de maconha, misturada com tabaco, com o um jovem de 18 anos. No interior da mochila que o suspeito carregava, foi localizado um tablete de maconha, uma trouxinha da mesma substância, um estojo contendo 24 amostras de perfume, dinheiro, celular, cinco máquinas de cortar cabelo, além de diversos outros materiais de uso em salão de beleza.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todos os materiais e a droga apreendida, que totalizou 213 gramas, para as providências cabíveis.