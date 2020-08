COXIM-MS (Correspondente) – A PM na manhã de hoje (17), prendeu um jovem (19) por porte de drogas no município. Policiais realizavam rondas pela cidade, quando na Rua Presidende Vargas deparou com o piloto da Honda/Titan que ao ver a equipe de serviço demonstrou certo nervosismo. Imediatamente os militares realizaram abordagem e durante a revista pessoal foi encontrado em seu bolso uma porção de maconha. Ao solicitar os documentos de porte obrigatório, o motociclista apresentou o CRLV, porém confessou não possuir CNH.

Foi tomada as medidas regulamentares de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, sendo a moto encaminhada ao Pátio do Detran-MS e o autor encaminhado para a delegacia para as demais providências.