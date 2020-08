NIOAQUE-MS (Correspondente) – A PM foi acionada hoje (27) para atender a uma ocorrência de violência doméstica, em uma residência localizada no bairro São Miguel, no Município. No local, os policiais entraram em contato com o casal, onde, a mulher, de 36 anos, disse aos policiais que registraria o B.O pela manhã, diretamente, na Delegacia de Polícia Civil. Já o homem, de 45 anos, relatou que a esposa o ameaça de morte, pois não aceita a separação. Ele disse, ainda, que a mulher vende drogas e entregou à guarnição uma porção de cocaína e uma máquina de cartão de crédito, que afirmou ser de sua esposa e que a suspeita utiliza a máquina para receber dos clientes, os pagamentos pela droga. Em seguida, os policiais realizaram buscas no interior da residência e localizaram outra porção da droga e sessenta reais, em cima de um guarda roupas.

Diante dos fatos, a suspeita foi presa por tráfico de drogas e ameaça e o homem foi preso por violência doméstica. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes, o dinheiro, a máquina de cartão e um celular, para as providências cabíveis.