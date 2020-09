A PM prendeu na noite de quinta-feira (10) cinco traficantes após abordagem a um Fiat Palio na rua Alberto da Veiga, no bairro Nova Lima. No carro foi localizado algumas porções de maconha. Após a motorista ser questionada se estava comercializando droga na região, acabou indicando uma residência onde teria mais drogas, no Jardim Columbia.

No local que servia de “boca-de-fumo” foram apreendidos peneira, diversos sacos plásticos recortados, balança de precisão e várias porções/papelotes de maconha e cocaína. A filha de um dos traficantes que estavam na casa informou um local próximo onde estaria armazenado mais droga, onde foi encontrado um total de 67 tabletes de maconha.

Dois dos envolvidos eram menores de idade e dois tinham em seu desfavor mandado de prisão em aberto, pelos crimes de tráfico de drogas e furto qualificado. Os detidos e materiais apreendidos foram entregues na DEAIJ/DENAR/DEPAC-Centro onde foram realizados os demais procedimentos legais em relação aos fatos.