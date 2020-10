Policiais militares do 2º Pelotão PM de Aparecida do Taboado, subunidade do 13º Batalhão, tiveram, na manhã desta sexta-feira (23/10), a grata visita de uma criança admiradora da Polícia Militar. Veja todos os detalhes!

A senhora Joseana Alves veio ao quartel da Polícia Militar com seu filho Edvan Almeida Filho, de 05 anos, e verificou com os policiais militares se eles poderiam tirar um foto com seu filho, já que é ele um grande fã da Policia Militar. A equipe de serviço, lisonjeada com o pedido, atendou prontamente a mãe, e, além das fotos, levou o pequeno cidadão para conhecer a viatura policial.

O contato proporcionou um excelente experiência para a criança, que teve reforçada sua convicção que a Polícia Militar está para proteger as pessoas e servir a comunidade.