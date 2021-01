BONITO-MS (Correspondente) – A PM foi informada na quarta-feira (20) acerca de um acidente na MS-178. No local do sinistro havia de fato uma camionete L200 de cor preta fora da pista e estava atolada na lama. Os policiais foram averiguar se haveria vítimas no interior do automóvel. Não havia mas no compartimento de carga havia vários tabletes de maconha, totalizando mais de 390 Kg da droga. O veiculo foi removido pelo guincho, visto que estava atolado e sem a chave de ignição, a qual não fora achada no local do fato. Após realizarem mais diligências sobre o paradeiro do veículo, os policiais constataram que a camionete era objeto de furto no estado do Paraná, na ocasião o traficante trocou a placa identificadora da camionete, sendo de mesmo veiculo, só que do estado de São Paulo. A vitima foi identificada e comunicada do fato em tela e da recuperação do bem.

A droga e o veículo apreendidos foram encaminhados e apresentados para delegacia de policia civil para as providências que o caso requer.