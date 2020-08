ELDORADO-MS (Correspondente) – PM recuperou na tarde da última sexta-feira (31/7) veículo roubado no Paraná. Os militares lotados durante policiamento pelo bairro das Camélias, avistaram um caminhão Mercedes-Benz 915C, em fundada suspeita. O veículo, com placas de Bocaiúva do Sul/PR, estava estacionado às margens da via pública e, após checagens nos sistemas de restrição criminal, foi verificado que se tratava de produto de roubo, ocorrido em 22/07/2019, na cidade de Tibagi/PR.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido pela guarnição policial militar.