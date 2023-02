Desaparecido, PM reformado, , José Roberto de Souza é considerado foragido após o assassinado do empresário Antônio Caetano de Carvalho, de 67 anos na segunda-feira (13) durante a audiência de conciliação no Procon, em Campo Grande, estava com registro da arma vencido há 8 anos, segundo informações do inquérito policial.

O Delegado responsável pelo caso, Antônio Ribas, da 1º Delegacia de Polícia Civil, anexou ao inquérito consultas ao sistema Infoseg/DPF/Sinarm. No ofício é detalhado que José Roberto tinha em seu nome uma arma com o mesmo calibre da usada no homicídio, mas que estava com o registro vencido. Ainda segundo o inquérito o registro da arma de José estava vencido desde o dia 9 de março de 2015. E que segundo o inquérito seria a arma usada no assassinado do empresário.

O policial foi para a reserva remunerada em 2011, sendo reformado em 2015. Isso devido há problemas psicológicos. Contudo não foram especificados quais seriam esses problemas. Assim, com a motivação pela qual o militar foi reformado, ele deveria perder o porte de arma.

A polícia está no encalço do policial reformado José Roberto de Souza.