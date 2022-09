O Batalhão de Choque cancelou o CPF de Geovano Benites da Silva de 26 anos acusado de tráfico de drogas durante um confronto com os policiais no Parque dos Sabias em Campo Grande. Geovano é apontado com o “braço forte do tráfico” na Capital e portava um revólver calibre 3.57 e dirigia um veículo roubado no Rio de Janeiro. Uma denúncia anônima levou os militares até o narcotraficante. Na abordagem ele atirou contra a guarnição que revidou. Após ser alvejado foi socorrido até o Hospital Regional, não resistiu.