Policiais Militares Ambientais de Coxim aderiram à campanha de doação do hospital regional, não só com os Policiais doando sangue, mas também indicando parentes e amigos para doarem. Só hoje (6), realizaram a doação de sangue, seis Policiais da Unidade que atendiam as condições de saúde para poder doar. Como a missão constitucional primária da Polícia Militar é proteger vidas, a doação de sangue é uma forma solidária de também cumprir essa missão. Os Policiais também se comprometeram a levar e indicar amigos para que realizem a doação ao hemosul do hospital local.