Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo, que trabalham na operação Hórus, realizavam patrulhamento ambiental no bairro Copagril, no município de Mundo novo e apreenderam ontem (26) à noite, um Micro-ônibus transportando cigarros contrabandeados do Paraguai. O veículo vinha em sentido contrário à viatura da PMA e de repente parou bruscamente, visivelmente por ter avistado a viatura, o motorista saiu correndo pulou o muro de uma residência próxima e fugiu.

A equipe então realizou diligencias para encontrá-lo, porém, sem êxito. Quando o veículo abandonado foi vistoriado, foi verificado que transportava 7.500 pacotes de cigarros, O veículo e o cigarro foram apreendidos. Os infratores, quando localizados, responderão por crime de contrabando. O veículo e o material apreendido foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo.