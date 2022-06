Durante fiscalização ambiental no município de Querência do Norte (PR), entre Porto Cauiá (MS) na região de divisa de MS e o estado do Paraná, Policiais Militares Ambientais de Mato Grosso do Sul e do Paraná, que trabalham em conjunto na operação Hórus do Ministério da Justiça, abordaram ontem (1) às 21h00, um caminhão marca VW 30.280 e encontraram cobre, ferro e alumínio ilegais.

No veículo estava o responsável pela carga, de 22 anos, residente em Sete Quedas, que transportava sucatas de alumínio e ferro sem a nota fiscal e um passageiro. Como os homens ficaram muito nervosos com a abordagem, as equipes da PMA suspeitaram de um possível transporte de drogas ou armas e, ao conferir a carga, encontraram escondidas na metade da extensão da carroceria sob as sucatas de alumínio e ferro, oito toneladas de cobre.

Os homens disseram que saíram da cidade de Sete Quedas e seguiriam para a cidade de Piracicaba (SP). Foram apreendidos: o veículo, 11,45 toneladas de sucata de alumínio, três toneladas de sucata de ferro e oito toneladas de cobre. As mercadorias e o veículo foram entregues à Receita Federal.