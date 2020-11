Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizavam fiscalização ambiental pela rodovia que liga Sete Quedas a Tacuru, neste município, e verificaram ontem (12) à tarde um veículo maraca fiat Palio Weekend, de cor branca e placas de Araçatuba (SP) parado à margem da rodovia. A equipe vistoriou o veículo e encontrou 470 kg de maconha.

A PMA checou o carro que não constava nenhuma restrição e que se encontrava quebrado no local. Então, iniciou diligências na busca do traficante. Depois de passar a droga para viatura para a viatura para rebocar o veículo e encaminhar a ocorrência, chegaram dois Policiais Federais informando que estavam atrás daquele carro, pois tinham prendido o traficante, que o havia abandonado com a droga.

O veículo e a maconha foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.