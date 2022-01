A PMA atua em diversas fiscalizações aos crimes contra à fauna. Com relação à criação ilegal de animais silvestres, no ano passado foram 15 pessoas autuadas, número inferior ao ano de 2020, quando foram autuadas 21 pessoas. Foram aplicadas multas que perfizeram R$ 39.600,00, número também inferior a 2020, em que o valor foi de R$ 112.000,00. Com relação à quantidade de animais, foram apreendidos 48 animais em 2021 e foram 121 apreendidos em 2020, a maioria aves. Ressalta-se que esse número não envolve animais apreendidos pelo tráfico. São casos em que não havia comércio, mas somente a criação.