Policiais Militares Ambientais de Dourados receberam denúncias ontem (31) à tarde de que um incêndio em uma área plantada de cana-de-açúcar no município de Nova Alvorada do Sul, teria ocorrido nos dias 13 e 14 de agosto, em uma fazenda a 8 km da cidade. O denunciante informava que o arrendatário da área plantada de cana de açúcar seria a responsável pelo incêndio, o qual teria também adentrado em uma área de pastagem e de vegetação nativa em uma propriedade vizinha e que a fumaça teria chegado até a cidade.

Hoje (1), A PMA foi ao local, confirmou a denúncia e realizou levantamentos com uso de GPS e drone, medindo a área incendiada que perfez 451 hectares nas áreas agropastoris de cana-de-açúcar e pastagem e mais 43,7 hectares de vegetação protegida de reserva legal da propriedade vizinha. O arrendatário (42), com domicílio em Campo Grande, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 666.000,00. O órgão ambiental não expede mais licença para queima controlada até o mês de novembro, tendo em vista um Decreto Federal e uma Resolução do órgão ambiental estadual.