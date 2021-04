Um desmatamento ilegal em área protegida de reserva legal no município de Bonito, foi localizado com uso de GPS, quando Policiais Militares Ambientais do Distrito de Águas do Miranda (município de Bonito – local conhecido como Km 21), realizaram fiscalização em uma fazenda ontem (5). A supressão ilegal de 5,45 hectares de vegetação nativa dentro da área protegida foi descoberta por técnica de sobreposição de imagem de satélites.

Durante a vistoria, foi utilizado aparelho de GPS para localização e aferição. O desmatamento ocorreu no ano passado, conforme comparação das imagens e a área já estava em regeneração no dia da vistoria. A madeira proveniente da vegetação desmatada ilegalmente já havia sido explorada e não se encontrava mais no local.

O infrator (42), residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 30.000,00, multa agravada pela área ser protegida por lei. Ele também responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.