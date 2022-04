Dois pescadores, de 43 e 46 anos, todos residentes em Campo Grande, foram autuados por pesca ilegal por Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda (km 21), localizado no município de Bonito, ontem (18) à tarde, durante fiscalização no rio Miranda, a aproximadamente 10 km do Distrito, no município de Bonito.

Os pescadores estavam em uma embarcação e pescavam sem a licença ambiental obrigatória. Eles não tinham capturado nenhum pescado ainda. Com eles foram apreendidos um barco, um motor de popa com tanque de combustível e dois molinetes com varas. Os infratores foram autuados administrativamente e multados em R$ 500,00 cada um.