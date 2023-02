As 27 Subunidades do Batalhão de Polícia Militar estão focando os trabalhos na operação Carnaval nos rios sob suas circunscrições, em virtude de que no período que acontece as festas, a pesca ainda está fechada, bem como devido ao feriado prolongado. Um dos objetivos principais é a retirada de petrechos ilegais armados nos rios, mas também, para evitar que pessoas que vão para os ranchos às margens dos rios e turistas que vêm de fora do Estado para o Carnaval pratiquem pesca neste período proibido, o que é crime.

Uma das equipes de Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas, que trabalha no Posto Fixo da Cachoeira Branca, que fica nas proximidades da usina hidrelétrica São Domingos, no rio Verde em Água Clara, o qual é montado todos os anos durante a piracema para proteção dos cardumes no local, por ser um ponto de corredeira em que os cardumes ficam vulneráveis, autuou dois infratores por pesca predatória.

Os Policiais abordaram os pescadores ontem (19) no meio da manhã, sendo dois campo-grandenses, um homem de 51 anos e outro de 48 anos, que estavam em uma lancha acima da barragem da usina e pescavam utilizando molinetes com varas no período proibido, porém, não tinham capturado nenhum pescado. Segundo os pescadores, eles acharam que poderiam praticar a pesca esportiva na região que seria o lago da usina, pois isso é permitido no lado das usinas de Jupiá e Sérgio Motta, no rio Paraná, porém, a modalidade só é permitida nos lagos destas usinas, mas não para as que estão em rios de domínio do Estado de Mato Grosso do Sul.

A lancha com motor foi apreendida, bem como os materiais de pesca e os infratores foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 4.000,00 cada um. Eles também responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção e multa.

PETRECHOS APREENDIDOS

A equipe ainda retirou do rio e apreendeu 20 anzóis de galho (petrechos proibidos) armados. Os infratores proprietários dos materiais não foram encontrados. Os Policiais continuam os trabalhos no rio.