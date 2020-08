RIO NEGRO-MS (Correspondente) – PMA receberam denúncias de exploração de madeira ilegal em uma chácara no município. A equipe foi ao local hoje (14) e e confirmou a exploração ambiental denunciada. No local havia 10 árvores derrubadas recentemente das espécies angico, cumbaru e piúva e restavam apenas os tocos. O proprietário da chácara não possuía a licença ambiental para a exploração da madeira. O infrator (45), responderá pelo crime ambiental de exploração ilegal de madeira, com pena de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 3.000,00 pelas infrações.