Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo foram acionados pela Polícia Militar de Tacuru na quarta-feira (20) às 14h00, para proceder a autuação administrativa (multa ambiental), a dois paulistas com uma carga ilegal de 510 kg de agrotóxicos, transportada com nota fiscal de ração para aves. O material foi apreendido.

Segundo o motorista, abordado no município de Tacuru, que transportava o agrotóxico, com os documentos fiscais como se a carga fosse de ração para aves, informou que o proprietário do material era um homem que reside em Sete Quedas e que o transporte seria até a cidade de Cristalina (GO).

O Motorista (43) e o passageiro (58) foram encaminhados pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil de Tacuru, juntamente com o material apreendido. Eles foram autuados administrativamente e foi multada em R$ 25.500,00 cada um. Os responsáveis pela carga poderão responder por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso.