Durante fiscalização ambiental nas propriedades rurais do município de Eldorado, Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo localizaram hoje (9) pela manhã, uma área de extração de argila na região do Distrito de Porto Caiuá, onde havia uma máquina retroescavadeira trabalhando na extração do produto mineral. Uma extensa área de escavação já havia sido aberta. Os Policiais colheram informações de que a atividade pertencia a uma empresa cerâmica, com domicílio jurídico no município de Mundo Novo e a argila era retirada para a fabricação de tijolos.

Em consulta ao responsável pela empresa, a equipe foi informada de que a exploração mineral era executada sem a devida licença ambiental. As atividades foram interditadas até regularização junto ao órgão ambiental e a retroescavadeira foi apreendida. A empresa foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 5.000,00, devendo ainda apresentar um plano de recuperação das áreas degradadas e aletradas (PRADA), junto ao órgão ambiental.