Policiais Militares Ambientais de Bonito realizavam fiscalização no município, na estrada conhecida como “Rodovia do Turismo”, a 12 km da cidade e verificaram ontem (11) à tarde, em uma chácara, a construção de uma casa em tábua do tipo palafita, dentro da área protegida de matas ciliares do córrego Bonito, sem a licença ambiental. A obra que estava em estágio avançado, inclusive, com escavação de fossa, iniciou-se no ano passado (2020), fato confirmado em conferência pelos Policiais por técnica de sobreposição de imagem de satélites.

As atividades foram paralisadas. Contra o proprietário da chácara (46), um empresário residente em Campo Grande, foi confeccionado auto de infração administrativo e arbitrada multa total de R$ 10.000,00 pela infração. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de um a três anos de detenção. O autuado foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.