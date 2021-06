Depois de receberem denúncias de poluição por vazamento de óleo vegetal, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizaram fiscalização ontem (24) em uma propriedade rural no município, a 10 km da cidade e confirmaram a denúncia. No local, funciona uma empresa de processamento de óleo vegetal e os Policiais verificaram o vazamento de cerca de 10 mil litros de óleo no pátio da empresa, que escorreu pela estrada, causando poluição do solo.

Segundo o proprietário, uma carreta com resíduo de óleo vegetal, que faria a transferência para o processamento na indústria, a qual passou a noite no pátio da empresa para ser descarregada, deu problema em uma válvula do tanque e pela manhã percebeu-se que o óleo havia vazado. No momento em que os Policiais chegaram, uma máquina pá-carregadeira havia efetuado um buraco e destinava o óleo (produto perigoso ao ambiente) para ser enterrado.

A empresa também não possuía licença para o funcionamento. As atividades foram paralisadas e o proprietário foi notificado a remover todo o material contaminante e a dar destino adequado ao resíduo, apresentando relatório da solução do problema. O infrator (57), residente em Campo Grande, também foi multado administrativamente em R$ 50.000,00. O empresário ainda foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e responderá por crime ambiental. A pena para o crime de poluição é de um a quatro ano de reclusão. Caso se constate que o crime foi culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção.