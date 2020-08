CARACOl-MS (Correspondente) – Com uso de GPS, a PMA descobriu um desmatamento ilegal de 7,05 hectares de vegetação nativa no município. A área desmatada estava sendo utilizado como plantio de pastagem e criação de gado bovino. As atividades foram interditadas. A fazendeira (61), residente em Caracol, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 7.050,00. Ele também responderá por crime ambiental com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. O autuado também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.