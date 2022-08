Depois da proibição da queima controlada até o final do ano, inclusive, para quem possuía licença e não havia realizado a queima, o Comando da Polícia Militar Ambiental vem intensificando os trabalhos na Operação Prolepse de prevenção aos incêndios. Além disso, a população tem ajudado muito denunciando as pessoas que insistem em desrespeitar as normas.

Ontem (18) à tarde, Policiais Militares Ambientais, que trabalham na operação Prolepse receberam denúncia versando sobre um incêndio em área de uma propriedade rural da região de Porto Esperança, no município de Corumbá. A equipe policial foi até o local e verificou a veracidade da denúncia, ao encontrara uma grande área incendiada. Os Policiais realizaram os levantamentos e com uso de GPS aferiram as dimensões da área afetada, que perfez 1.167,74 hectares.

O proprietário do imóvel (56), residente em Miranda, foi orientado quanto a proibição da queima e sobre os riscos de se perder o controle neste período seco. O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.168.000,00.