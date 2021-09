Policiais Militares Ambientais de Bela Vista seguiam para fiscalização no rio Apa, na operação Hot Point e localizaram em uma propriedade rural, localizada a 40 km da cidade no município um incêndio no sábado (4). O dono da fazenda havia realizado uma limpeza de pastagem na propriedade e derrubado árvores isoladas, além de vegetação de médio porte e arbustiva, com a licença do órgão ambiental, porém, havia incendiado as galhadas, folhagens e arbustos da limpeza, em vários amontoados, sem ter a autorização.

O infrator (40), residente em Antônio João, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 3.000,00 pela infração ambiental cometida. Ele também poderá responder por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, com pena de um a seis meses de detenção. A queima controlada, tanto novas, como para quem possuía autorização está proibida em Mato Grosso do Sul.