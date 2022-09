A PMA autuou um indivíduo de 57 anos por incendiar restos de vegetação em leiras neste período proibido em Costa Rica. No local a equipe constatou que o infrator realizou a limpeza de uma área de pastagem e que havia incendiado os restos das galhadas e arbustos, que estavam dispostos em amontoados. Ele não possuía licença ambiental, tendo em vista que a queima controlada está proibida no Estado de Mato Grosso do Sul até 31 de dezembro de 2022, inclusive, com suspensão de autorizações concedidas anteriormente à Portaria publicada neste mês.

O infrator, residente em Chapadão do Sul, foi autuado administrativamente e multado em R$ 6.000,00 pela infração ambiental cometida. Ele também poderá responder por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, com pena de um a seis meses de detenção.