Durante fiscalização ambiental no Reassentamento Aruanda, localizado no município de Anaurilândia, Policiais Militares Ambientais de Bataguassu localizaram hoje (1), agrotóxicos armazenados em desacordo com as normas ambientais. 95 tambores plásticos contendo 725 litros de herbicidas, bem como embalagens plásticas também contendo agrotóxicos, estavam acondicionados em estrados de madeira em área não pavimentada, expostas às intempéries e com riscos de contaminação do solo, animais e até pessoas, além de embalagens vazias dispostas inadequadamente.

O local onde estavam os produtos perigosos tratava-se de um galpão sem paredes laterais e ainda havia outros insumos e maquinários agrícolas, bem como não havia rótulos de risco de indicação de área com produtos perigosos e o livre acesso de pessoas e animais ao local. O armazenamento dos produtos tóxicos contrariava as normas técnicas e a legislação ambiental, bem como as orientações do fabricante prescritas na bula dos produtos.

O infrator (28), residente em Anaurilândia, foi notificado a tomar as providências para a destinação adequada dos produtos e resíduos perigosos, conforme determina a legislação. A PMA também confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 1.000,00 contra o infrator. O autuado também poderá responder por crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.