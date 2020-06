CASSILÂNDIA-MS (Correspondente) – Policiais Militares Ambientais de realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município e autuaram o proprietário de uma fazenda, localizada à rodovia MS 306 por degradações ambientais afetando áreas protegidas de preservação de manancial. O infrator (43) realizou a mudança de uso do solo, quando da remoção da vegetação durante a formação de pastagem e não tomou as medidas de conservação adequadas.

O proprietário rural foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental estadual. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 11.000,00. O autuado responderá por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP) e poderá pegar pena de detenção de um a três anos.