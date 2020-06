TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – PMA receberam denúncias de diversos moradores do condomínio Quarta da Lagoa ontem (21), reclamando de fumaça proveniente de um incêndio em um terreno baldio e que estava causava transtornos aos moradores, inclusive, nos apartamentos mais próximos, as pessoas não conseguiam nem ficar dentro dos imóveis. A PMA foi ao local e verificou diversos pontos de queimadas. A equipe localizou o autor do incêndio, um morador vizinho ao terreno. Ele afirmou não conhecer o proprietário do imóvel, mas que criava animais no local e que havia ateado fogo para na folhagem das árvores e resíduos da limpeza, pensando que não haveria tanta fumaça.

Os Policiais ordenaram ao infrator que realizasse a contenção do fogo. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.000,00.