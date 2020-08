Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado receberam comunicado do Corpo de Bombeiros, versando sobre um incêndio que ocorrera no município em uma propriedade rural, localizada a 20 km da cidade, atingindo cinco propriedades. Os Policiais foram ao local ontem (20) à tarde e apuraram, que um dos proprietários colocou fogo na sua propriedade e perdera o controle.

O fogo espalhou-se e atingiu mais quatro propriedades, inclusive, destruindo um trator em uma delas. Além disso, causou transtornos respiratórios aos moradores vizinhos, destruiu cercas, pastagem e árvores de grande porte. A equipe mediu a área afetada com uso de GPS, que perfez 59,73 hectares destruídos. O infrator (39), residente em Aparecida do Taboado, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 59.730,00.