Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizavam fiscalização ambiental nas propriedades rurais do município de Jaraguari e em complemento também realizavam orientações sobre incêndios nos trabalhos informativos da operação Prolepse, de prevenção e combate aos incêndios, com distribuição de “folders” e orientando os moradores rurais sobre os problemas dos incêndios e, durante os trabalhos, no Assentamento fazenda Jatobá, localizado a 5 km da cidade de Jaraguari ontem (7) localizaram uma área de exploração ilegal de madeira.

A equipe surpreendeu três homens que derrubavam árvores, beneficiavam a madeira com uso de motosserras e, no momento da chegada dos Policiais, eles estavam carregando o material beneficiado em um caminhão. No local havia 50 árvores de grande porte derrubadas recentemente de algumas espécies, predominantemente da espécie angico, sem autorização ambiental. Também foram encontradas quatro motosserras que eram utilizadas no beneficiamento da madeira.

Foram apreendidos e recolhidos ao pátio do quartel da Polícia Militar Ambiental em Campo Grande: as motosserras, 30 palanques e 20 vigas, medindo 3,5 m³ e mais 17 palanques e 17 vigas, medindo 2 m³. A madeira era explorada no lote pertencente a mãe de um dos infratores, o qual iria realizar o comércio do material. A exploração era feita na mata, no local da derrubada das árvores. O infrator (51), residente no lote, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 16.000,00.

Os outros dois que ajudavam na exploração ilegal da madeira e eram proprietários das motosserras, ambos residentes em Campo Grande, um de 63, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.600,00 e o outro de 47 anos, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.000,00.

Os três responderão pelo crime ambiental de exploração ilegal de madeira, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção, pela Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n° 9.605/12/2/1998).