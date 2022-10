A PMA recebeu um telefonema, com informações moradores da Vila Popular, de que havia um animal silvestre da espécie Alouatta seniculus (bugio), que estava ferido em um terreno baldio em meio ao mato, no bairro. Os Policiais foram rapidamente ao local e verificaram que o animal possuía vários ferimentos, inclusive, uma fratura exposta no braço, possivelmente provocado por pessoas que se assustaram com o bicho e o agrediram. O bugio, um jovem macho, que aparentava estado crítico, foi capturado e levado urgentemente para atendimento médico veterinário no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). Logo que os veterinários o liberem, o animal será devolvido ao seu habitat natural, longe de área urbana O animal foi encaminhado para.