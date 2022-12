A PMA capturou uma serpente peçonhenta da espécie cascavel de cerca de 1,5 metro embaixo de cama no quarto de dona de casa no bairro Parque Atlântico em Campo Grande. Segundo a dona de casa (75), a serpente fora acuada pelo seu cachorro, quando estava embaixo da cama e, por este motivo, ela avistou o animal. Uma equipe da PMA foi ao local e a cascavel foi capturada com uso de gancho especial e cambão e colocada em uma caixa de contenção. O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).