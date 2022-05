A Polícia Militar Ambiental de Batayporã foi acionada para realizar a captura de um animal silvestre uma cutia ontem (4) em uma residência na cidade de Angélica. O proprietário da casa (62) solicitou a captura do roedor, pois a cutia estava dentro dos cômodos da casa e não saía sozinha. A PMA foi até o local e efetuou a captura da cutia com a utilização de um puçá e a colocou em uma caixa de contenção. Como o animal não apresentava ferimentos, ele foi solto em seu habitat natural em uma mata distante do perímetro urbano.