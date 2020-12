A PMA de Campo Grande foi acionada para realizar a captura hoje (7) de duas cutias. O proprietário de uma oficina mecânica, localizada no bairro Jardim Montevidéu telefonou, informando de que o animal estava dentro do estabelecimento, muito agitado e sem conseguir sair. A PMA foi até o local e efetuou a captura da cutia com a utilização de um puçá e a colocou em uma caixa de contenção.

Em seguida, a PMA foi acionada pela proprietária de uma residência à rua Elizioter Araújo França, no bairro Vila Margarida, devido a outro animal da mesma espécie ter adentrado a sua residência. A equipe foi lá e capturou o animal. Ambas as cutias não apresentavam ferimentos, mas mesmo assim, foram encaminhadas ao CRAS, para serem avaliadas, antes de serem devolvidas ao seu habitat.